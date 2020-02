Em Ivaiporã Samu salva criança vítima de afogamento em piscina infantil

A equipe da base de Ivaiporã do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), atendeu hoje (27) a tarde uma ocorrência, onde uma criança de apenas 1 ano e 4 meses de idade se afogou em uma piscina infantil.

Segundo informações, a criança estava brincando com outra na piscina, quando se afogou. Sem saber o que fazer, os familiares correram a base do Samu que fica ao lado do Centro Municipal de Saúde, na Av. Souza Naves.



Os profissionais se depararam com a criança inconsciente, e iniciaram o atendimento. Após os procedimentos de salvamento, ela foi encaminhada para o hospital.