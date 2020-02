Faxinal ganha nova feira livre às quartas-feiras

A prefeitura de Faxinal está ampliando apoio à comercialização direta entre produtores rurais do município e moradores. Desde a semana passada, a cidade ganhou mais uma feira livre. Localizado na Praça José Stanislau Bordignon, localizado entre os conjuntos Juscelino Kubitschek e Jardim Nutrimil, o novo espaço de Feira do Produtor Rural passa a funcionar todas as quartas-feiras das 18h às 22 horas. Com

a nova feira, os moradores da região dos Cinco Conjuntos terão acesso a alimentos de qualidade e produzidos diretamente do campo, como já acontece toda sexta-feira na Praça Dealcides Balhs no centro da cidade. As feiras são importante canal de escoamento da produção agrícola dos agricultores familiares e de assentamentos rurais do município.