Prefeitura de Ivaiporã prepara os carnês do IPTU 2020

A Prefeitura de Ivaiporã começa a preparar a confecção dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2020, que serão distribuídos a partir do mês de março. Os mais 16 mil carnês vem com reajuste de 7,30%. O percentual aplicado representa o acumulado dos doze meses de 2019, calculado pelo Índice Geral de Preços (IGP-M). Para este ano o valor lançado do imposto é de aproximadamente R$ 11 milhões

Conforme a secretária de planejamento, Carine Daiane da Silva, para pagamento à vista o vencimento será no dia 15 de abril, com 10% de desconto em cota única. A prefeitura também oferece opção de pagamento em parcela única com vencimento para o dia 24 de abril, com desconto de 5%. Os pagamentos também podem ser parcelados em até seis vezes com parcela mínima de R$ 74,35, a primeira parcela vence também no dia 15 de abril.



Ainda segundo Carine, a entrega dos carnês acontecerá no setor de tributação. O horário para a retirada dos carnês será das 8 às 16 horas. “São muitos carnês, então é muito importante o contribuinte trazer um carnê de anos anteriores para facilitar a localização. Se precisar atualizar o endereço de entrega do carnê, as pessoas devem trazer também uma fatura de água ou luz” esclarece.

Caso as atualizações do imóvel seja para fins de IPTU é necessário o contribuinte levar também uma fotocopia da matrícula, escritura ou contrato de compra e venda.



O prefeito Miguel Roberto do Amaral (PSL) destaca a importância dos contribuintes realizarem o pagamento do tributo em dia. “É um imposto que a população paga e fica 100% no município. Quanto mais recebemos mais investimentos teremos na cidade. Além dos 25% que vai para a Educação e 15% para a Saúde, o recurso é aplicado para atender às prioridades da Prefeitura, estabelecidas no orçamento municipal, tais como, pedras irregulares e asfalto”, completa Miguel Amaral.

Assim, como em outros anos haverá também sorteio de prêmios para os contribuintes que pagarem o imposto em dia. A premiação será de três tablets, o sorteio acontece no dia 16 de outubro .