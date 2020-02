Suspeitos de assaltar pizzaria morrem em confronto com a polícia em Sarandi

Dois homens suspeitos de assaltar uma pizzaria morreram após um confronto com policiais militares na madrugada deste domingo (26), em Sarandi.

Conforme a a Polícia Militar (PM), os homens haviam levado dinheiro e o carro do dono do estabelecimento, que fica em Maringá, no fim da noite de sábado (25).

De acordo com a PM, uma equipe foi chamada após o assalto. Os policiais localizaram os suspeitos no veículo e tentaram abordar os homens.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos não obedeceram ordens de parada e atiraram contra os policiais, que revidaram. Na sequência, os suspeitos seguiram para Sarandi. Durante a tentativa de fuga, o motorista perdeu o controle do carro e invadiu uma plantação de soja. Dois homens saíram do carro e atiraram contra a equipe. Houve troca de tiros, e os dois suspeitos foram baleados.

A polícia informou que os homens não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os policiais que estavam na ocorrência não se feriram.

O carro e o dinheiro levados da pizzaria foram recuperados. A PM disse que um dos suspeitos que morreu já tinha passagem por roubo.





Com informações do G1.