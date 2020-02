A guarnição do Destacamento da Polícia Militar de Borrazópolis foi solicitada via Copom para deslocar até a Praça da República, onde teria ocorrido um furto.

No local em contato com a solicitante ela relatou que estava com alguns conhecidos, quando em um determinado momento teve o aparelho celular furtado.

Os policiais realizaram abordagem de diversos indivíduos, porém não foi localizado o referido aparelho. A equipe também fez buscas por toda área mas sem êxito.