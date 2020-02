Com golaço de falta, Coritiba vence o clássico Paratiba

O Paratiba 104 da história é do Coritiba. O time de Eduardo Barroca sofreu, mas venceu por 1×0 o Paraná, no fim da tarde de domingo (26), na Vila Capanema. O gol da vitória saiu aos sete minutos do segundo tempo, com um golaço de falta de Thiago Lopes, que entrou no lugar de Galdezani, lesionado.

Com o resultado, o Coritiba chegou aos sete pontos e alcançou a segunda colocação no Paranaense. Já o Paraná permanece com quatro pontos e cai para o sétimo lugar.

O Coritiba volta a campo na próxima quarta-feira (29), contra o Operário, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. O Tricolor joga em casa, na quinta-feira (30), contra o FC Cascavel.

O jogo

O Paraná entrou em campo com o intuito de pressionar o Coritiba em sua saída de bola. Os primeiros cinco minutos foram do Tricolor, que trocava passes na defesa do Coritiba.

Aos seis, após contra-ataque paranista, Raphael Alemão tenta o drible dentro da área, mas William Matheus rouba a bola. A torcida pediu pênalti no lance, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

O Tricolor era melhor em campo. Aos onze minutos, após bola rebatida dentro da área, a posse sobra para Raphael Alemão que, de frente para o goleiro Muralha, chuta por cima do gol.

Cinco minutos depois, a primeira resposta do Coxa. Galdezani arrisca de longe, Igor Jesus completa, mas a bola vai para fora.

O jogo era muito disputado na primeira metade dos quarenta e cinco minutos, principalmente no meio de campo, mas as duas equipes tinham dificuldades para arrematar a gol.

A partir dos vinte e três minutos, o Coritiba começou a tomar conta do Paratiba e chegava ao ataque principalmente pelo lado esquerdo com William Matheus. Foi dessa forma que o Verdão quase chegou ao gol. Após cruzamento da esquerda, Robson sobe entre a zaga e quase marca de cabeça.

Aos trinta minutos, mais uma vez William Matheus deu trabalho para a marcação do lateral paranista Bruno. O jogador alviverde chegou na linha de fundo e tentou o chute, mas Alisson salvou com os pés. No rebote, a zaga paranista afastou.

Na segunda etapa, o Paratiba continuava tenso, com muitas dividas fortes e provocações entre os jogadores, mas pouca criatividade ofensiva.

Aos sete minutos, gol do Verdão. Após falta perigosa, na entrada da grande área, Thiago Lopes acerca um chute forte. A bola bate na trave antes de vencer o goleiro Alisson. 1×0 Coritiba.

O gol intimidou o Paraná, que tentava sair para o ataque, mas era abafado pela equipe coxa-branca. Já o Coritiba administrava o resultado, saindo em contra-ataque principalmente com Robson e William Matheus.

Aos quarenta e um minutos, o Paraná ainda tentou o empate coom uma falta na direita, mas o lateral Juninho errou o cruzamento e a bola parou na zaga coxa-branca.

