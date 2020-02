Ex-marido ameaça mulher e amiga em clube de baile em Ivaiporã

Um mulher e uma amiga foram ameaçadas de morte na madrugada de ontem (26) durante um baile num clube de dança, que fica localizado na Rua Sertanópolis em Ivaiporã.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, as mulheres estavam no clube por volta das 3 horas, e o ex-marido passou a ameaçar de morte a ex-esposa agarrando pelo braço na tentativa de retirá-la do local. Neste momento, a amiga foi defendê-la e também foi ameaçada pelo autor.

A ex-mulher disse que está separada há 04 meses e sofre perseguição e ameaças todos os dias, pois não quer mais reatar o casamento. Diante dos fatos foi realizado patrulhamento nas imediações, mas não foi logrado êxito em encontrar o autor das ameaças