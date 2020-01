Bandidos roubam carga de soja em Apucarana e abandonam motorista em Faxinal

Ladrões armados roubaram uma carga de 37 mil quilos de soja de um caminhão na Rodovia BR 376 em Apucarana e abandonaram o motorista próximo ao Pinheirinho na rodovia PR 272, em Faxinal, na madrugada de ontem (26). Também foi levado pelos criminosos aproximadamente R$ 1 mil em dinheiro, as notas fiscais e um celular do motorista.

O caminhoneiro relatou a Polícia Militar (PM), que na noite de sábado (25), quando saia de Apucarana sentido a Mauá da Serra passou uma motocicleta e deu sinal que estaria caindo grãos da carroceria. Ele parou e foi abordado por dois homens, um deles armado com um revólver.

Rendido, foi amarrado, encapuzado e colocado em outro veículo que ficou rodando. Depois de algumas horas, o motorista ouviu um dos assaltantes ao telefone dizendo que estava tudo pronto e poderiam soltá-lo.

O caminhoneiro foi então foi colocado dentro do caminhão que estava parado na PR 272, em Faxinal. Por volta das 4h30, a vítima conseguiu se soltar e procurou ajuda no Posto Trevo, onde fez contato com a Policia Militar.