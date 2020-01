Homem é suspeito de matar cachorro com tiro e ameaçar a esposa e a enteada em São Pedro do Ivaí

Ontem (25) pela manhã Polícia Militar de São Pedro do Ivaí recebeu a informação de um homem que estava ameaçando a esposa e a enteada com uma espingarda.

Após a solicitação da denúncia de violência doméstica, os soldados foram ao local e foram informados que o homem, há alguns dias, vem fazendo ameaças de morte a sua esposa e a sua entada, inclusive que ele chegou a matar um de seus cachorros com um tiro na cabeça com uma arma.

Em buscas na residência foi localizada uma arma espingarda de pressão com adaptações caseiras para munição calibre 22 e diversas munições do referido calibre 0.22, mas o acusado fugiu. Todas as providências foram tomadas.



com informações Blog do Berimbau