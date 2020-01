A Polícia Rodoviário foi acionada ontem (25) para atender um acidente na Rodovia PR-187, em Cândido de Abreu.

Ao chegar ao local, por volta das 17h45, constatou que houve colisão entre uma Fiat Toro, com placas de Umuarama, conduzida por um homem de 26 anos, e também um automóvel Toyota Rav4, com placas de Pitanga, conduzido por outro homem de 32 anos.

A batida resultou em em sete vítimas com ferimentos leves.



Com informações Blog do Berimbau.