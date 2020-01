Esquina da Sete de Setembro com Souza Naves em Ivaiporã registra dois atropelamentos

Duas pessoas foram atropeladas ontem (25) na esquina da Av. Souza Naves com Rua Sete de Setembro em menos de 7 horas. As vítimas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves ao Instituto de Saúde Bom Jesus.

Conforme o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, o primeiro acidente aconteceu por volta das 16 horas, uma mulher de 65 anos, atravessava a rua e foi atropelada por um VW Fox.

Por volta das 21h30, os socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para o mesmo local, desta vez para atender um indígena morador da cidade de Manoel Ribas que foi atropelado por uma moto uma CG/Titan 150 KS.