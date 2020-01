Viveiro comunitário em Jardim Alegre incentiva diversificação de culturas

Com o objetivo de aumentar produção do café e melhorar a qualidade do produto, a Prefeitura de Jardim Alegre construiu um viveiro comunitário de produção de mudas. Com o programa, a expectativa é dobrar a produtividade dos cafezais locais. No próximos meses, o programa dará um novo passo com construção de um segundo viveiro, que será destinado à produção de mudas frutíferas com o objetivo de diversificar a produção agrícola no município.

Nesta semana, a secretária de agricultura Elizabete Aparecida Maciel e o presidente da Câmara de Vereadores, Rubens Vanderlei de Castro, estiveram no viveiro acompanhando o desenvolvimento das mudas.

No momento, estão sendo produzidas 40 mil mudas de café que serão distribuídas a partir de maio, a capacidade do viveiro é para 50 mil mudas. Conforme Elizabete as mudas serão distribuídas gratuitamente para os produtores cadastrados que colaboram no projeto.

“É um viveiro comunitário. Nós temos 12 produtores que nos ajudaram desde o plantio e na manutenção e vão levar as mudas. Com a distribuição dessas primeiras mudas, nós vamos fazer um outro grupo”. A prefeitura participa com as sementes, os tubetes, os insumos e a assistência técnica.

Outro projeto que será iniciado dentro de 60 dias, é de um viveiro voltado para a fruticultura. “Também será um viveiro comunitário que vai funcionar da mesma forma que o viveiro de mudas de café. A princípio iniciaremos com mudas de maracujá, mas queremos expandir o projeto para diversas frutas, uma vez que hoje nós contamos com o apoio da Câmara de Vereadores, que destinou R$ 30 mil com este objetivo”.

Segundo o presidente da Câmara, Rubens Castro, o objetivo dos investimentos é que as pequenas atividades da agricultura familiar se fortaleçam cada vez mais através da diversificação. “A estratégia é que diversificando a agricultura, os produtores aumentem seus rendimentos e, por consequência, melhorem em qualidade de vida e se mantenham na atividade”.

Ainda de acordo com Rubens Castro, para 2021 a ideia dos vereadores é repassar valores bem maiores dos recursos das sobras de fim de ano para a Secretaria Municipal de Agricultura. “A intenção dos vereadores é sugerir ao executivo que quase o valor total das sobras seja repassado para a secretaria de Agricultura. Além dos investimentos na fruticultura, no café, queremos alavancar a nossa produção leiteira também”. O repasse total das sobras repassado para a prefeitura no final do ano passado foi de R$ 250 mil.