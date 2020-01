Polícia Militar recupera duas motos furtadas na região

Com informações de populares, a Polícia Militar (PM) localizou ontem (25) em Ivaiporã duas motocicletas que que tinham sido furtadas na região.

De acordo com a 6ª CIPM, a moto Honda/NXR125 Bros KS vermelha furtada na rua Carlos Gomes, no Jardim Belo horizonte, em Ivaiporã no último dia 10, estava no meio de uma plantação de soja, nas proximidades da Rua Professor Benedito Pereira, no loteamento Jardim América. A pessoa que localizou a moto e acionou a polícia preferiu não se identificar.

Os policiais também foram procurados por um homem que informou que em uma casa na Rua Barão do Rio Branco, na Vila João XXII estaria havendo um desmanche de motos.

A equipe foi ao local e no quintal da casa encontrou o quadro de uma moto, foi checado o chassi e constatado ser uma Honda CG Today com alerta de furto/roubo na data de 31 de dezembro na cidade de Jardim Alegre.

Os policiais abordaram o jovem residente na casa, que relatou que o cunhado dele, morador em Jardim Alegre teria chegado com a motocicleta na madrugada da virada do ano e pediu para deixar a moto que o mesmo teria comprado. Porém nos dias seguintes, passaram a desmontar a motocicleta retirando peças e passando para outras motos.

Diante da circunstancias os policiais contataram o cunhado que confirmou a troca das peças. Os envolvidos foram entregues à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã para providencias cabíveis.