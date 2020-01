Rompimento de adutora afeta abastecimento em Jandaia do Sul

A Sanepar informa que um rompimento de rede de grande porte, na madrugada de sábado (25), está afetando abastecimento de Jandaia do Sul neste fim de semana. A tubulação que traz água do Rio Marumbizinho é responsável por 90% do abastecimento da cidade.

Equipes já concluíram o conserto, mas a recuperação completa do sistema deve acontecer até domingo (26). A Sanepar está disponibilizando caminhões-pipa para situações emergenciais.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios, priorizando o uso da água para alimentação e higiene pessoal. A Sanepar conta com a participação de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.