Monza em alta velocidade atinge dois carros estacionados e foge pela contramão

Um Monza que era conduzido por um rapaz de 26 anos, que transitava pela Av. Paraná em alta velocidade colidiu com dois veículos, um Celta prata e uma camionete Strada branco, que estavam estacionados. Após a colisão, o condutor do Monza fugiu pela contramão. A colisão causou pequenos danos na camionete e danos consideráveis no Celta. Posteriormente, a Polícia Militar (PM) localizou e aprendeu o veículo causador do acidente, o motorista conseguiu fugir.

Conforme informações da PM, logo após a colisão, a equipe de plantão encontrou o Monza entrando em uma residência na Rua Eros Rodrigues Pereira. No local a equipe constatou o motorista em visível estado de embriaguez, que ao perceber a presença da equipe desembarcou do carro.

Foi dada voz de abordagem ao motorista que resistiu com força física e empurrões, e conseguiu correr até os fundos da residência. Segundo os policiais, local escuro e sem nenhuma iluminação. O rapaz se agachou e pegou um objeto que se encontrava próximo ao pneu dianteiro do veículo.

Quando o rapaz fez menção de apontar o objeto para a equipe, um dos policiais efetuou um disparo de advertência em direção ao solo, momento em que o indivíduo colocou o objeto na cintura e se evadiu pulando diversos muros e tomando sentido ignorado.

Diante dos fatos a equipe fez a apreensão do Monza que foi guinchado até o pátio do Destacamento da Polícia Militar local, para as devidas notificações e providências.