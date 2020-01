Bandidos armados com pistola levam shorts e tênis de jovem em Ivaiporã

Um jovem foi vítima de roubo, na noite de quinta-feira (23), na Av. Souza Naves, região central de Ivaiporã. Dois homens levaram o shorts e o tênis da vítima.

O rapaz relatou à polícia que foi abordado pela dupla que usava boné e bermuda, um magro e alto e outro baixo e mais robusto. Um deles estaria portando uma pistola. Eles mandaram o jovem arrancar o tênis e o shorts, e fugiram tomando rumo ignorado.

A vítima fez contato com um morador que solicitou a presença da Polícia Militar. A equipe realizou buscas, mas não encontrou nenhum suspeito com as características.