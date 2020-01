Prefeito de Ivaiporã vistoria instalação de Mini Arena em Jacutinga

O prefeito Miguel Roberto do Amaral (PSL) vistoriou na manhã desta sexta-feira (24), o andamento das obras de instalação da Mini Arena, no distrito de Jacutinga. A empresa responsável está concluindo a colocação das placas da grama sintética. O vice-prefeito Ilson Gagliano e o secretário municipal de obras Bruno Montoro acompanharam o prefeito.

A nova estrutura é composta por alambrados, arquibancadas e gramado sintético bem como vestiários e iluminação, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná através do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte (IPCE). O novo campo sintético está sendo instalado na quadra coberta do distrito.

Foto: Ivan Maldonado

Miguel Amaral falou sobre a importância da estrutura esportiva para a comunidade do Jacutinga. “Isso significa, que este espaço trará benefícios e melhorias na qualidade de vida para os moradores de Jacutinga, e que pode ser aproveitado por pessoas de todas as idades”.



O prefeito também agradeceu o Governo do Estado e diz que objetivo da prefeitura é preparar mais espaços públicos como este para que as pessoas tenham no seu próprio bairro uma oportunidade de lazer, esporte e convivência.

“Quero agradecer o secretário da Educação e Esportes Renato Feder, o superintendente do IPCE, Hélio Wirbiski e o governador Ratinho Junior. Essa foi uma promessa do governador de beneficiar Ivaiporã com quatro Mini Arenas. Esta é a segunda que estamos instalando, e aguardamos mais duas para serem instaladas. Acredito que até o final do nosso mandato possamos instalar as outras duas”, completou Miguel Amaral.