Faxinal entrega EPIs para agentes de endemias

O prefeito de Faxinal, Ylson Alvaro Cantagallo, o Gallo (PSD), juntamente com a secretária de Saúde do Município, Marcela Carvalho Rodrigues, fez a entrega de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) para uso em serviço dos Agentes de Combate às Endemias e Fiscais da Vigilância Sanitária. A entrega aconteceu na sede da Vigilância Sanitária, na manhã desta sexta-feira (24). Os equipamentos foram adquiridos com recursos do programa VigiaSus e custaram R$ 14,5 mil.

No material entregue aos profissionais da saúde constam coletes de segurança refletivos, mascara semifacial respirador purificador de ar, lanternas UV ultravioleta, botinas/coturnos, perneiras de proteção contra picada de cobra e outros materiais de expediente, conforme as necessidades da atividade laboral de cada categoria.

Gallo destacou o bom trabalho dos profissionais da Vigilância Sanitária, que vem mantendo o município com nível zero de dengue.

“O intuito da aquisição e entrega de todo o material é oferecer melhorias para as condições de trabalho dos profissionais e qualidade nos serviços de saúde prestados à população”, frisou o gestor.

Combate à Dengue

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de combate a endemias, desenvolve diariamente diversas atividades de combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, o Aedes aegypti. São ações educativas, de prevenção e de controle destas doenças. Dentro deste trabalho, vários estabelecimentos do município são classificados como Ponto Estratégico (PE) e recebem monitoramento e tratamento periódico.