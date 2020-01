Prefeitura de Faxinal abre 42 vagas de estágio remunerado para secretaria de Educação

A Prefeitura de Faxinal, por meio da Secretaria Municipal de Educação abriu edital para a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS) de estágio remunerado nível ensino médio e superior. São 42 vagas de diferentes cargas horárias e auxílio que varia entre R$ 250 a R$ 650.

As inscrições serão realizadas de 27 de janeiro a 07 de fevereiro de 2020, das 08h às 12h e das 13h às 17 na Secretaria Municipal de Educação.

O candidato deve preencher a Ficha de Inscrição (contida no edital) e anexar RG, CPF, comprovante de residência, Histórico Escolar ou da Graduação além de outros documentos exigidos no edital, que pode ser acessado neste link: http://www.faxinal.pr.gov.br/ entrar em Diário Oficial (buscar pela data 22/01)

Os documentos deverão ser entregues, exclusivamente, de forma presencial, no período das 8h às 17h na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua São Paulo, S/N, Centro. A vaga de estágio terá duração de 1 (um) ano, podendo ser renovada para mais 1 (um) ano.

VAGAS

23 vagas – Carga horária: 6 horas (cursando nível superior) – Bolsa Auxílio R$ 650,00.

08 vagas – Carga horária: 6 horas (cursando nível médio) – Bolsa Auxílio R$ 405,00.

05 vagas – Carga horária 4 horas (cursando nível superior) – Bolsa Auxílio R$ 495,00.

06 vagas - Carga horária 4 horas (cursando nível médio superior e ou curso de formação de docentes) – Bolsa Auxilio R$ 250,00.

Os locais e horários para atuação serão destinados conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação, Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil.

Resultado



O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será publicado em edital, no site da Prefeitura Municipal de Faxinal (www.faxinal.pr.gov.br) e no Diário Oficial do Município no dia 14 de fevereiro de 2020, no qual constará a lista dos inscritos com a respectiva classificação.

Maiores informações na Secretaria Municipal de Educação pelo telefone (43) 3461 35 07