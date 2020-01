Polícia encontra celular de mulher morta com 25 facadas escondido em muro, em Maringá

Um celular de Jaciara Kogler,morta com 25 facadas em Sarandi, foi encontrado escondido em um muro. De acordo com a investigação, o celular foi escondido no local pelo marido dela, Murilo Barbosa, principal suspeito de cometer o crime.

Segundo a polícia, Murilo confessou que cometeu o crime por ciúmes.



De acordo com a investigação o celular de Jaciara estava desaparecido há mais de um mês, antes mesmo do crime acontecer.



Segundo a polícia, Murilo disse que pegou o celular porque estava desconfiado da esposa. Ele afirmou aos policiais que chegou a trocar mensagens com outra pessoa se passando por Jaciara.

O celular estava em um muro em uma avenida de Maringá, por onde Murilo passava diariamente para ir trabalhar.

No dia do crime, um outro celular da esposa também desapareceu. Até o momento, a polícia ainda não encontrou este outro aparelho. A faca usada no crime também não foi encontrada.

Murilo está preso temporariamente na cadeia de Sarandi desde terça-feira.



A defesa pede para que ele responda pelo crime em liberdade. Segundo o advogado do suspeito, Thiago Romagnolo, Murilo corre risco dentro da cadeia.