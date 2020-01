Operação em Querência do Norte mira suspeito de tentar matar secretário municipal de Segurança

Uma operação deflagrada nesta sexta-feira (24) em Querência do Norte, no noroeste do Paraná, mira o principal suspeito de tentar matar o secretário municipal de Segurança, de acordo com a Polícia Civil.

Policiais estão nas ruas, mas até as 10h, o investigado não havia sido localizado. Duas armas e munição foram apreendidas pela manhã.

Segundo o delegado Luciano Dias, o atentado contra Claudinei Nery aconteceu no fim de 2019.

A ação realizada nesta sexta-feira é uma parceria entre Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e Polícia Federal (PF).

Atentado

A tentativa de homicídio foi considerada um atentado porque, conforme o delegado, é uma retaliação à implantação de uma base de um programa do governo federal que combate o crime organizado em áreas de divisa e de fronteira.

O secretário foi baleado em uma emboscada depois de sair de um jogo de futebol em um clube da cidade, em 27 de dezembro de 2020. Ele não chegou a correr risco de vida.

O programa foi implementado em 19 de dezembro do ano passado.

