Governador fará entrega de 42 casas hoje em Novo Itacolomi

O governador Ratinho Junior (PSD) vai estar em Novo Itacolomi hoje à tarde. Às 17 horas, ele fará a entrega aos mutuários de 42 casas do Residencial João Rossatto, que recebeu investimentos da ordem de R$ 2,4 milhões por meio do programa Nossa Gente, uma parceria envolvendo a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho e Prefeitura de Novo Itacolomi.

Além do governador, participarão do ato de entrega das unidades habitacionais os secretários estaduais Ney Leprevost, da Justiça, Família e Trabalho, e João Carlos Ortega, do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedu), o presidente da Cohapar, Jorge Lange, o prefeito de Novo Itacolomi, Moacir Andreola (PSD), deputados, vereadores e outras lideranças políticas locais e regionais.

De acordo com o prefeito Moacir Andreola, o conjunto habitacional já está todo pronto. São 42 casas no total, sendo 38 medindo 34 metros quadrados de área construída para famílias comuns e 4 um pouco maior com 49 metros quadrados para famílias especiais.O prefeito explica que as famílias selecionadas para participar desta modalidade habitacional já participam de ações do programa Família Paranaense, que é direcionado para pessoas com vulnerabilidade social.

Em razão disso, as casas são totalmente subsidiadas pelo governo do Estado por intermédio de um financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). “Este é um projeto muito importante fruto do trabalho integrado entre governo do Estado e Prefeitura”, comenta o prefeito Andreola. “Sem o apoio do governo do Estado, através da Cohapar, seria impossível viabilizar essas moradias para quem mais precisa e não tem recurso algum para adquirir um imóvel”, acrescenta o prefeito. Ele frisa que essas casas não têm custo algum para o usuário.

PROGRAMA

O Nossa Gente, conhecido anteriormente como Família Paranaense, possui duas modalidades no âmbito habitacional: requalificação urbana, com foco na construção e reforma de moradias, obras de infraestrutura, urbanização e regularização fundiária; e redução de déficit habitacional, cujo objetivo é a realocação de famílias que vivem em locais impróprios ou irregulares para novas moradias.

As obras são executadas em tempo reduzido, com cronogramas que vão de quatro a seis meses de prazo para conclusão após a assinatura da ordem de serviço. Outras 45 cidades contam com projetos habitacionais do programa.O projeto é financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o valor integral dos imóveis é subsidiado pelo programa. As famílias beneficiadas são escolhidas dentro de grupos já atendidos por ações sociais do Nossa Gente nos municípios, cujo cadastro é mantido pela prefeitura.