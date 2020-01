Menina de 11 anos é seguida e importunada por homem em Ivaiporã

Uma menina de 11 anos que retornava de um mercado próximo a residência dela na Rua Francisco Goedert em Ivaiporã, no final da tarde de ontem (23), foi seguida e importunada por um homem adulto que estava em um Fiat Uno.

De acordo com a Polícia Militar, a menina levava no carrinho de bebê a irmã quando o veículo parou ao lado dela. O motorista começou a mexer com a menor dizendo que tinha achado ela bonita e que queria o número do celular para se conhecerem melhor.

A menor continuou andando e ao chegar na residência começou a chorar e gritar. Momento que familiares saíram para ver o que estava acontecendo, e visualizaram o indivíduo saindo do local.

Próximo ao mercado, o motorista parou e deu carona a outro homem. Câmeras de segurança flagraram os indivíduos e o veículo.