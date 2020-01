Ex-ministro e deputado discute demandas do Vale do Ivaí

O deputado federal Ricardo Barros (PP), ex-ministro da Saúde e vice-líder do governo no Congresso Nacional, visitou ontem, no Vale do Ivaí, os municípios de Bom Sucesso, São Pedro do Ivaí, São João do Ivaí e Ivaiporã. Durante a passagem nas cidades, ele conversou com as lideranças locais e discutiu as principais demandas de cada um dos municípios.

Em Ivaiporã, o deputado foi recebido pelo vice-prefeito Ilson Gagliano (PSD), representando o prefeito Miguel Amaral (PSL), que se encontrava em viagem, e pelo secretário municipal de Saúde, Claudeney Martins. O deputado visitou o canteiro de obras do Hospital Regional que se encontra em fase de conclusão.

Ricardo Barros, que também será o líder do Governo Federal na Comissão de Orçamento, se colocou à disposição em contribuir com o funcionamento do hospital para quando as obras forem concluídas.

“O valor investido na construção deste prédio e nos equipamentos é o que vai custar todos os anos no custeio do hospital. Então, é uma obra grandiosa, mas custear o seu funcionamento equivale um valor desses todos os anos, e o Governo Federal pode contribuir com credenciamentos e habilitação de serviços para o hospital e obviamente nós vamos lutar por isso”, enfatizou o deputado.

O vice-prefeito Ilson Gagliano agradeceu a disposição do deputado em auxiliar com recursos para a manutenção do hospital. “Ficamos felizes em receber o deputado que já foi ministro da Saúde e mostra muito interesse em colocar esta obra em funcionamento o mais breve possível”.

Em São Pedro do Ivaí, Ricardo Barros foi recebido no plenário da Câmara de Vereadores pelo prefeito José Isalberti (PTB), pelo presidente da Câmara, Rildo Camargo (MDB), vereadores e secretários municipais.

O deputado entregou maquinários agrícolas e prestou contas das conquistas disponibilizadas para São Pedro do Ivaí, além de destacar a atuação da deputada estadual Maria Victoria (PP) em benefício de São Pedro do Ivaí.

“Minha característica é ajudar o município, sem distinção de grupos políticos. É nossa responsabilidade devolver com trabalho a confiança depositada pela população”, salientou o deputado.