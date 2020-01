O veículo VW Gol Special prata foi furtado na madrugada de domingo (20) em São João do Ivaí foi localizado ontem (22) abandonado na estrada rural do 22, no antigo lixão no município de Lunardelli.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o carro estava em situação de abandono, sem as rodas, incluindo o estepe. Também foi levado do veículo a bateria e outros componentes do motor, além de estar totalmente revirado.