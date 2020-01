Vale do Ivaí tem 2º município em epidemia de dengue

Depois de Ivaiporã, o município de Godoy Moreira entrou em epidemia de dengue. Com 16 registros confirmados, o município ultrapassou o índice de 300 casos para cada 100 mil habitantes. O anúncio foi feito ontem em reunião promovida pela 22ª Regional de Saúde (RS) de Ivaiporã com representantes das secretarias de saúde da região para implementação do Comitê Intersetorial de controle a Dengue.

A reunião de trabalho foi realizada no salão nobre da Prefeitura de Ivaiporã, com a participação de secretários municipais, diretores regionais do Governo do Estado e representantes da sociedade civil organizada, com o objetivo de implementar ações de mobilização para a intensificação do combate à dengue.

Na área da 22ª RS, Ivaiporã está em epidemia de dengue com 165 casos confirmados, conforme o último boletim semanal epidemiológico. O município de Godoy Moreira, que estava na lista dos municípios paranaenses em alerta de epidemia, passou também para situação de epidemia com a confirmação de mais casos, totalizando 16 registros.

Segundo a diretora da 22ª RS, Eleane Rother, a reunião teve como objetivo a formação do comitê visando ações mais contundentes na mobilização e orientação sobre a importância de combater a doença e acabar com os criadouros. “Estamos pedindo a colaboração de toda a população porque somente a saúde pública não vai fazer com que paremos essa epidemia que estamos enfrentando aqui no município de Ivaiporã e em Godoy Moreira”, destaca.

Marcelle Mareze, chefe da Divisão de Vigilância em Saúde da 22ª RS, relata que durante a reunião também ficou decidida a criação de um grupo no WhatsApp do Comitê Intersetorial. “Teremos com isso um canal de comunicação de qualidade, para agilizar e difundir as informações da região”.

Ainda conforme Marcelle, a atual situação é muito preocupante, pois o período mais crítico para a dengue é nos meses de fevereiro e março. “Então nós temos que nos preparar. Já que não temos o inseticida, temos que trabalhar com ações estratégicas de controle em todos os 16 municípios da regional. Controle ambiental, limpeza, aquele olhar técnico para locais que possam estar propícios a formação de criadouros”, enfatizou Marcelle.

O secretário municipal de saúde de Ivaiporã, Claudeney Carvalho Martins, destacou a importância de tratar a dengue de forma conjunta. “Aqui estiveram as principais lideranças da comunidade. Tivemos representante da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, da educação, da Sanepar, associação comercial, Seab, Emater e outras áreas. Cada uma dessas entidades vão apresentar um plano de ação e vamos trabalhar juntos também com a população para combater essa epidemia”, comenta.