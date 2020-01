Rapaz é detido após atear fogo na própria casa, em Jandaia do Sul

Um rapaz que seria usuário de drogas, foi detido no final da manhã desta quarta-feira (22) em Jandaia do Sul, após atear fogo na própria casa, no Jardim Pérola, na Rua Augustinho Chaves.

Equipes da Defesa Civil do município combateram as chamas. Mas a casa ficou completamente destruída. "Nós chegamos rápido, mas o fogo já tinha praticamente consumido a casa. Nossa preocupação foi conter as chamas, e proteger as casas ao lado. O fogo já estava muito próximo de outras casas, mas o incêndio foi controlado," detalha o Agente da Defesa Civil, Claudevino Manthay.



O morador da casa, seria usuário de drogas e vivia sozinho no local. Conforme os socorristas, ele confessou que ateou fogo na própria residência. "Ele colocou fogo e deixou o local, mas depois ele voltou e ficou acompanhado o trabalho das equipes. A Polícia Militar (PM) foi chamada e o rapaz foi levado para a delegacia," finaliza o agente.