Idoso sofre infarto e morre após receber ligação do golpe do falso sequestro em Mandaguari

Um senhor de 62 anos sofreu um infarto, a princípio após receber uma ligação de um golpista, que afirmava que a filha deve foi sequestrada. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (22) em Mandaguari.

Lúcio Malacário, estava na Rua Padre Antônio, no centro da cidade, quando recebeu a ligação. Muito nervoso, começou a passar mal e foi amparado por populares.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foi chamado e socorreu o senhor que foi levado para o Pronto Atendimento Municipal da cidade, mas Lúcio não resistiu e morreu.

No dia sete de janeiro, o ex-vereador apucaranense Disnei Leugi de 77 anos, também sofreu um infarto e morreu após receber uma ligação de um golpista, relatando que a filha havia sido sequestrada.

O delegado de Apucarana Marcus Felipe repassou algumas orientações que podem evitar que uma pessoa caia no golpe. "É preciso conversar com os idosos, e contar como esses golpes são aplicados. Sei que é difícil, mas ao receber a ligação de um golpista, é preciso manter a calma, desligue imediatamente o telefone, entre em contato com os familiares e com a polícia. As vezes no nervosismo, a pessoa acaba passado detalhes da família. Desligue o telefone. Outra orientação importante, é que as famílias devem conversar com os idosos, contar como o golpe é praticado, e explicar o que deve ser feito" ressalta.