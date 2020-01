Marido é o principal suspeito de matar mulher com mais de 20 facadas em Sarandi

O marido da mulher morta com 25 facadas em Sarandi, foi preso na noite desta terça-feira (21) suspeito de cometer o crime.

Segundo a Polícia Civil, o corpo de Jaciara Kogler, de 28 anos, foi encontrado no banheiro de casa pela filha de 8 anos, na noite de sábado (18).



Ainda conforme a polícia, o homem já tinha prestado depoimento após o crime e negado que estivesse na cidade no fim da tarde do sábado. Ele afirmou que estava trabalhando no momento do crime. O suspeito chegou a ir no velório da vítima.

Porém, conforme a investigação, câmeras de monitoramento flagraram o homem em Sarandi. As imagens foram fundamentais para que o marido, Murilo Barbosa, de 32 anos, passasse a ser considerado o principal suspeito pelo crime.

As imagens obtidas pela polícia, no entanto, mostram que Murilo saiu do trabalho por volta das 17h, deu carona de motocicleta para a esposa às 17h10 e seguiu em direção a Sarandi.

Às 18h30, imagens mostram ele voltando para o trabalho.

Outro indício que levantou suspeita da polícia, é que as imagens mostram que Murilo saiu do trabalho com dois capacetes, um preto e outro rosa, e depois voltou com apenas um deles. De acordo com a polícia, o capacete rosa foi encontrado na cena do crime.

Segundo a polícia, Jaciara foi esfaqueada nas costas, sem chance de defesa. A perícia feita na casa da vítima também apontou que a casa não tinha sinais de arrombamento.

A vítima trabalhava em um supermercado em Maringá e morava em Sarandi com duas filhas, uma de 3 e outra de 8 anos, e o marido. Eles estavam em processo de separação.