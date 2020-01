Casa de homem falecido é arrombada e furtada em São João do Ivaí

Uma mãe compareceu na manhã de ontem (21) ao Destacamento da Polícia Militar de São João do Ivaí (PR) para relatar uma situação que mostra o desrespeito ao ser humano, mesmo no momento de dor. Na Rua União da Vitória, no Jardim Santa Rita, bandidos arrombaram e furtaram a casa que pertence a uma pessoa falecida.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da 6ª CIPM, a mãe relatou que devido a situação do filho que estava internado e acabou falecendo esteve ausente durante alguns dias, e ontem quando foi cuidar da residência encontrou uma das janelas com sinais de arrombamento. Ela tinha visitado a casa anteriormente na última sexta-feira.

Foi levado da residência roupas, calçados, aparelho DVD, alimentos, uma furadeira, tarrafa de pesca, e o aparelho de som