Com 165 casos, Ivaiporã entra em epidemia de dengue

Com 165 casos confirmados, Ivaiporã está em epidemia de dengue. O município entrou na lista dos 24 municípios paranaenses com números epidêmicos no boletim semanal da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado ontem. Em todo estado são 7.618 registros confirmados, 1.550 a mais que a publicação anterior, que somava 6.068. O aumento desta semana corresponde a 25,54%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento chega a 4.846%. Foram 154 confirmações em 2018.

Além de Ivaiporã, o município de Bandeirantes entrou em índice epidêmico no boletim desta semana. Considera-se epidemia quando o número de casos ultrapassa 300 casos por 100 mil habitantes. Em 27 municípios do estado, incluindo Godoy Moreira, a incidência gera alerta.

Conforme o secretário de saúde de Ivaiporã, Claudeney Martins, desde que foi decretada a situação de emergência na semana passada pela Prefeitura, as equipes da Comissão de Combate à Dengue têm trabalhado em duas frentes, uma preventiva e outra corretiva. Nas últimas semanas foram realizados mutirões de limpeza nas Vilas Nova Porã, Jardim Guanabara I e II e na região da Vila João XXIII.

Segundo ele, a ações preventivas envolvem distribuição de panfletos, campanhas nos meios de comunicação e reuniões com lideranças comunitárias. “Inclusive, nesta terça-feira tivemos participando de uma videoconferência no Sesc com pessoas da comunidade, onde o secretário de saúde (Beto Preto) fez uma apresentação de mais de uma hora sobre a dengue. Amanhã (hoje) teremos uma nova reunião na prefeitura com a 22ª Regional de Saúde e lideranças da comunidade para tratarmos de novas estratégias”, relata Martins.

De outro lado, as frentes corretivas envolvem visitas técnicas para atacar diretamente os criadouros do mosquito. “Não serão mais aqueles mutirões tradicionais, onde tirávamos móveis e entulho, isso ajuda, mas não elimina o problema. Agora serão as visitas técnicas com busca e a eliminação dos criadouros, assim como houve nos municípios no noroeste do estado e foi obtido um ótimo resultado”.

A primeira ação de visita técnica será na região da Vila Nova Porã, Jardim Guanabara I e II, onde segundo o secretário está concentrado o maior foco, cerca de 75% dos casos da doença. As fiscalizações de terrenos baldios com mato alto também seguem. Mais de 350 imóveis já foram notificados com prazo de capina e limpeza, sob pena de multa e despesas de limpeza, algo em torno de R$ 1,5 mil.

No Paraná

As cidades com maior números de casos confirmados são: Inajá com 577 casos; Nova Cantu, 569 casos; Paranavaí, com 549; e Quinta do Sol, com 440.

Região

Depois de Ivaiporã o munícipio com mais casos é GodoY Moreira (13), seguido de Apucarana (9), São Pedro do Ivaí (8), Jardim Alegre (7), Arapuã (3) e São João do Ivaí (2).