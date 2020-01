Homem morre após trocar tiros com a PM de Londrina

Um homem morreu após confronto com a Polícia Militar (PM) na noite desta segunda-feira (20), no Jardim Santo André, região norte de Londrina. Segundo informações, o rapaz teria reagido a uma abordagem. O IML identificou o suspeito como Ângelo Gabriel Colly, de 25 anos.

Socorristas do SIATE (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, mas ao chegar no local ele já estava sem vida.

O rapaz é suspeito de envolvimento em vários crimes como latrocínio (roubo seguido de morte), além de um roubo de R$ 155 mil à uma agência bancária no campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Assis, em 2012. Na época, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola .380, munições e presilhas utilizadas para imobilizar vítimas em sua residência. Ele respondia pelos crime em liberdade.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.

Colaboração, Tem Londrina