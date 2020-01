Festa de São João do Ivaí atraiu mais de 17 mil pessoas

Mais uma festa de sucesso para ficar marcada na memória do são-joanense foi realizada no último final de semana, em São João do Ivaí. A prefeitura organizou o evento em comemoração ao aniversário de 55 anos do município, que foi comemorado no último dia 20 de dezembro.

O público foi um pouco tímido no primeiro dia (sexta-feira, 17) e a Polícia Militar estimou uma média de 2.500 compareceram no Estádio Municipal, onde a estrutura foi montada. A abertura do evento contou com o show da dupla Júlia e Rafaela. Além da atração musical, a festa contou com praça de alimentação e parque de diversões.

No sábado (18), mais de 9 mil pessoas foram assistir João Neto e Frederico. Foi recorde de público de todas as festas já realizadas durante a atual administração. O prefeito Fábio Hidek Miura subiu ao palco neste dia para falar com a população, momento em que foi cantado os parabéns para a cidade.



Hidek enfatizou, ao lado da vice-prefeita Carla Emerenciano, que os poderes executivo e legislativo trabalham unidos para que a cidade se desenvolva e que a realização da festa vem para celebrar o progresso que São João do Ivaí teve nos últimos anos.

“A população merece se divertir com festa de qualidade. Investimos em todos os setores públicos. Temos muito para celebrar na comemoração dos 55 anos dessa querida cidade”, disse.

Também participaram da abertura oficial o presidente da Câmara, José Lima Lomba; os vereadores Miro Matos, Alessandro Jubanski, Almerindo Simões de Oliveira (Meira) e Robson Bandeira; a secretária de Saúde, Adriana Ceron de Almeida, e o assessor da deputada Luísa Canziani, Gaspar Reis.

A festa foi encerrada no domingo (19), com show de Conrado e Aleksandro, que atraiu mais de 8 mil pessoas. A programação também contou com Djs (Charles, Alessandra, Kauany e Vandinho) e na Barraca Universitária teve show de Cowboy e Cuiabá.

O evento foi realizado com o apoio da Copel e Sanepar. Durante os três dias, houve reforço da Polícia Militar e Conselho Tutelar; apoio da equipe de saúde do município e da Patrulha Ambiental do Vale do Ivaí. O comandante e os patrulheiros do Posto Rodoviário de São João do Ivaí também compareceram.