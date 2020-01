Ivaiporã investe mais de R$ 1,2 mi em escolas

O prefeito Miguel Roberto do Amaral (PSL), acompanhado da secretária de educação Rose Sirço e pelo secretário de obras Bruno Montoro visitaram na manhã de segunda-feira (20), as obras de reforma total e ampliação da Escola Municipal Bento Viana, na Vila Nova Porã. A unidade de ensino recebe R$ 550 mil em benfeitorias. Entre as obras em andamento e concluídas nas unidades educacionais de Ivaiporã, nos últimos 24 meses a Prefeitura investiu mais de R$ 1.2 milhão.

Na Escola Bento Viana estão sendo restauradas todas as salas de aula. São executados serviços de pintura, troca de piso, substituição do telhado, revisão das redes elétrica e hidráulica. Também foi executada a ampliação do prédio com a construção de novos sanitários, reforma da quadra de esportes e construção de novo muro, calçamento em paver e portal de entrada, dentre outros serviços.

Conforme a secretária Rose Sirço a escola é bem antiga e tinha necessidade de diversas adequações, inclusive, de acessibilidade. “O que incomodava muito era a questão da chuva, muitas goteiras em quase todo o prédio que acabou estragando toda a estrutura. Além disso, a escola passou muitos anos sem uma reforma geral, e nesta administração, estamos conseguindo fazer tudo o que era necessário, adaptando o ambiente para que o professor e o aluno se sintam bem e adquiram o conhecimento”.

O prefeito Miguel Amaral lembra que todo os investimento na reforma das escolas são realizados com recursos próprios da Prefeitura. “Apesar das dificuldade em razão da crise financeira do país priorizamos nosso investimentos nos serviços essenciais, e educação na nossa gestão é prioridade. Investir em educação significa um serviço de extrema importância, porque a educação é a base de toda a sociedade, sem educação nenhum povo se fortalece. Em breve também estaremos iniciando a reforma do CMEI Santa Terezinha, que será também com recursos próprios no valor de aproximadamente de R$ 60 mil”, enfatiza Miguel Amaral.

Outra escola que no momento também recebe investimentos é Ignez de Souza Caetano, onde está sendo construído novos banheiros, lavanderia e nova cobertura do pátio, os recursos são de aproximadamente R$ 150 mil. Na Escola Municipal Ivaiporã os serviços de pintura interno e externo estão sendo concluídos, com investimentos em torno de R$ 30mil.

No ano passado também foram construídas três novas salas de aula – e uma ampla cozinha na escola Maria Diva Proença que também passou por uma reforma geral foram utilizados recursos para a execução das obras no valor de R$ 349 mil. No CMEI Paulo Freire a Prefeitura também investiu em reforma mais R$ 120 mil.