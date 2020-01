Festa de aniversário de São João do Ivaí arrecada mais de duas toneladas de alimentos

A festa alusiva ao aniversário de 55 anos de São João do Ivaí ocorreu no último final de semana, com grande sucesso de público. O evento promovido pela prefeitura contou com shows de artistas que estão em evidência no cenário nacional e não houve cobrança de ingressos.

A organização decidiu no sábado (18), dia de maior movimento, por causa do show de João Neto e Frederico, pedir para a população a doação de um quilo de alimento não perecível, que estava sendo arrecadado na portaria. A iniciativa rendeu bons frutos. Com um público estimado em 10 mil pessoas, a arrecadação foi de aproximadamente 2.5 toneladas de alimentos.

Os donativos foram recolhidos pela secretaria municipal de Assistência Social, que ficou responsável pela separação e distribuição. As entidades beneficiadas serão: Casa Lar, Lar São Lourenço, Apae e Hospital Municipal. A secretaria também ficará com uma quantidade para montagem de cestas básicas que são doadas para família atendidas e de baixa renda.

O prefeito Fábio Hidek Miura relembrou que houve essa iniciativa na festa passada e que o resultado deixa todos os organizadores muito satisfeitos. “Agradecemos nossa população que compareceu na festa e ajudou com doações. Um quilo de alimento é pouco, mas quando junto uma multidão, conseguimos somar. As doações são parte do legado que a festa deixa para o nosso município, pois gera renda no comércio e também tem seu lado beneficente”, assinala.

Os alimentos serão distribuídos para as entidades a partir dessa segunda-feira (20).