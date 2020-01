Corpo de mulher é encontrado com 25 facadas dentro de casa em Sarandi

Uma mulher, de 28 anos, foi encontrada morta com 25 facadas dentro de casa, na Rua da Multiplicação, no Jardim Bom Pastor, em Sarandi, no norte do Paraná, na noite de sábado (18), de acordo com a Polícia Militar. Ninguém foi preso.

A vítima, Jaciara Kogler de Lima, estava caída no banheiro, e a casa estava revirada, conforme a polícia. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas, mas quando chegaram ela estava morta.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal de Maringá. A Polícia Civil está investigando o caso para tentar encontrar o autor e o que pode ter motivado o crime.