Técnico do Oeste que quebrou o favoritismo do São Paulo na Copa SP é de São João do Ivaí

O técnico Edgar Santos de Carvalho, 40 anos, o Mirandinha que ontem (18) classificou o Oeste de Barueri para a semifinal na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, é de São João do Ivaí. O time comandado por Mirandinha derrotou o São Paulo Futebol Clube por 2 a 1 e agora vai enfrentar o Grêmio, na próxima quarta-feira (22).

O time do São Paulo que era favoritíssimo para passar a semifinal da Copinha é tetra campeão, e lutava para conquistar o título consecutivo, já que em 2019 foi o campeão.

Em São João do Ivaí moradores e amigos de Mirandinha comemoram o sucesso do são-joanense. Conforme o colega Mario Iurino, o treinador começou como jogador pelo Arapongas, e teve passagens por outros times profissionais como: Grêmio de Maringá, Rio Claro, Oeste e também pelo Penafiel de Portugal, dentre outros. \

“Fez curso de técnico profissional na CBF, é um menino muito bom e inteligente e não é por acaso que hoje está entre os melhores do Brasil. Como técnico profissional ele começou nas categorias de base do Oeste sub 17 e recentemente assumiu o sub 20. Aqui, o Mirandinha jogou e treinou a equipe de São João do Ivaí e foi também secretário municipal de esportes” disse Iurino.