IPVA deve render R$ 49,4 mi aos municípios

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deve render aos cofres dos cinco principais municípios da região um montante de R$ 49,4 milhões. De acordo com as administrações municipais, esta é uma das principais fontes de arrecadação das cidades, sendo de vital importância para o fluxo de caixa e também para os investimentos. Vencimento da primeira parcela ou parcela única é nesta semana para alguns contribuintes.O município que mais espera receber recursos através do IPVA na região é Arapongas, seguida de perto por Apucarana. Depois, aparece Ivaiporã, Jandaia do Sul e Faxinal.

A secretária da Fazenda de Apucarana, Sueli Aparecida de Freitas Pereira, destaca a importância dos repasses para o caixa da Prefeitura. “Este é um tributo de fundamental importância para o nosso município, estando entre as principais receitas recebidas na cidade”.Ela aponta ainda que os proprietários dos veículos que realizam o pagamento do tributo estão investindo para a melhoria das condições de vida e da estrutura da cidade. “Por isso, destaco a importância de emplacar o veículo em Apucarana, pois só assim o proprietário estará contribuindo para o desenvolvimento do município”.

A maior parte dos recursos recebidos é de uso livre, podendo a administração escolher onde investir o dinheiro. O restante, 40%, precisa ser dividido entre Educação e Saúde, em porcentagens previamente estabelecidas. “Em Apucarana, o uso dos recursos livres é diverso, indo tanto para investimentos em obras quanto para o pagamento da folha de servidores”, afirma Sueli.

Em Arapongas, a importância do repasse do IPVA é equivalente a Apucarana, sendo uma das principais receitas do município. O secretário de Finanças da cidade, Luiz Oquendo Garcia, ressalta que o repasse representa um montante significativo. “Desde que o prefeito Sérgio Onofre assumiu, o município tem colocado a parte livre do recurso em um fundo de reserva, com o intuito de sempre garantir o pagamento do 13º salário aos servidores”.