Homem é preso após agredir companheira com socos, em São Pedro do Ivaí

Um homem de 27 anos, foi preso após agredir a companheira de 40 anos, na noite de sábado (18), em São Pedro do Ivaí. O caso aconteceu por volta das 21h15, em uma casa localizada na Rua Maria Ozória, no Jardim Juju.

A vítima relatou à Polícia Militar (PM) que estava brigada com o companheiro e que havia escondido a chave do carro dele. Durante uma discussão, a mulher teria jogado uma pedra no carro, motivo que deixou ele muito irritado.

Após ofender a mulher com palavrões, ele partiu para agressão física, desferindo socos no rosto da vítima que sofreu lesões na testa, orelha e no pescoço. Ele ainda teria ameaçado a mulher de morte, caso a polícia fosse chamada.

Segundo a PM, o homem foi preso e a mulher encaminhada à delegacia para dar maiores esclarecimentos.