Descontente com programa, homem denuncia funcionária de boate e pede dinheiro de volta, em Ivaiporã

Um fato inusitado foi registrado ontem (18), no Boletim de Ocorrência Unificado (B.O.U) da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar. Em Ivaiporã, no início da manhã, a Policia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma boate na Barão do Rio Branco, onde um cliente não queria ir embora.

No local, o homem relatou aos policiais que pagou cerca de R$ 550,00 reais no cartão de credito para realizar programa com uma funcionária do estabelecimento, sendo que a mesma passou um tempo com o mesmo e depois não queria mais, e por isso, pedia seu dinheiro de volta.



Os envolvidos foram orientados sobre os procedimentos, sendo que o homem disse que queria que fosse confeccionado o B.O.U, e que iria procurar seus direitos posteriormente e deixou o local.