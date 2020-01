Adolescente 'crava' faca no rosto de colega, em Califórnia

Um adolescente de 15 anos ‘cravou’ uma faca na face de um colega de 19 anos, na noite de ontem (17), na região central de Califórnia. De acordo com testemunhas da agressão, a motivação teria sido dívida de drogas.

A polícia militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de agressão, no centro da cidade de Califórnia. Chegando no local, encontraram um rapaz de 19 anos no chão, com uma faca ‘cravada’ na região da face. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para realizar o socorro.



Os policiais conseguiram apurar com pessoas que estavam no local da agressão, que os dois jovens estariam em frente a uma tabacaria e um menor de 15 anos, teria golpeado a vítima com a faca, fugindo a pé logo em seguida. Amigos dos jovens disseram que a razão para o desentendimento seria uma dívida de drogas.



A PM realizou patrulhamentos, mas o suspeito não foi encontrado. O jovem ferido foi encaminhado a um posto de saúde da cidade.