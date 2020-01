Homem é preso por ameaçar esposa com espingarda em Mauá da Serra

Um homem de 27 anos foi preso na tarde de ontem (17), em Mauá da Serra, após ameaçar a esposa com uma espingarda. Ele também teria danificado a casa, quebrando vários objetos.

De acordo com o boletim da polícia militar (PM), a mulher acionou a equipe policial, dizendo que o marido chegou em casa agressivo quebrando janelas, portas, móveis e eletrodomésticos de dentro da residência, que também a teria ameaçado com uma arma de fogo, apontando uma espingarda em sua cabeça.

Com a chegada da PM, o homem foi encontrado saindo do quintal do vizinho. Ele foi abordado e a arma foi encontrada escondida no terreno, uma espingarda calibre 12 com munição.



A arma foi apreendida e o agressor levado preso para a delegacia de Marilândia do Sul.