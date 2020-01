PM apreende mais de R$ 5 mil em drogas e realiza prisão de 4 pessoas por tráfico em Califórnia

Três pessoas foram presas e uma adolescente de 14 anos foi apreendida em Califórnia na manhã de ontem (17). Todos faziam parte de um esquema de venda de drogas na cidade.

De acordo com o boletim da polícia militar (PM), várias denúncias já haviam sido feitas a respeito do tráfico no local, na região do bairro Nego Moisés. Com informações referentes ao crime, uma equipe policial realizava patrulhamento pela região, quando avistou um homem, de 51 anos, já bastante conhecido dos policiais por ser usuário de drogas, em frente a uma das residências indicadas como ponto de tráfico. Foi dada voz de abordagem, e em busca pessoal, foi encontrada uma pedra de crack. Outros dois adultos e uma adolescente que estavam na casa também foram abordados, mas não quiseram assumir a venda da droga. A polícia então realizou uma revista na residência, e encontrou várias moedas e dinheiro em espécie, uma corrente, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, embalagens para cocaína, um caderno com anotações das comercializações e vendas de entorpecentes e também mais alguns invólucros de maconha, além de outros objetos.



Diante dos fatos foi dado voz de prisão, e todos foram encaminhados ao destacamento da PM. Um dos presos disse que gostaria de cooperar com a polícia, e que mostraria o lugar exato onde estaria escondido o restante dos entorpecentes. A equipe foi levada então para uma mata, próxima ao local da abordagem, onde foram localizadas duas sacolas plásticas com 150 buchas de cocaína, uma pedra de pasta base de cocaína, e 16 buchas de maconha, além de pinos vazios para embalar cocaína. De acordo com a PM, após a venda, este material poderia render pouco mais de R$ 5 mil aos traficantes.