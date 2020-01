Polícia Militar registra furtos em Faxinal, Rosário do Ivaí e Lunardelli

A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) registrou quatro furtos na região entre às 23 horas de quinta-feira (16) até às 23 horas de ontem (17), dois em Faxinal, um em Rosário do Ivaí e outro em Lunardelli.

Na quinta-feira, na Rua Eugênio Bastiani, um homem teve os dois celulares que portava levado por dois homens. Ele havia saído de um bar e no trajeto para casa foi alcançado pela dupla que pediram os aparelhos e tomaram rumo ignorado.

Ainda em Faxinal na tarde de ontem, a vítima estacionou um triciclo nas imediações do Deposito Ivaiporã na Vila Rural e foi à cachoeira Pedrinhas. Ao retornar encontrou o triciclo sem a placa, sendo furtado ainda outros acessórios de sinalização.

Na estrada rural Água da Balsa no município de Rosário do Ivaí, na sexta-feira foi furtado de dentro de uma tulha, uma motosserra (sabre de 40 cm). O autor quebrou o vidro da janela e não conseguiu entrar no local, então quebrou o cadeado da porta para conseguir realizar o furto.

Na cidade de Lunardelli, na Rua João Moraes do Santos, a vítima ao chegar na casa dele ontem à noite, se deparou com a porta arrombada. O morador relatou aos policiais que não notou a falta de nenhum objeto, apenas tomaram um refrigerante que estava na geladeira.