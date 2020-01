Defesa Civil de Jandaia do Sul tem novo comandante

A Defesa Civil de Jandaia do Sul (Bombeiro Comunitário) tem novo comandante: o soldado do Corpo de Bombeiros Anderson Silva. Ele ocupará o cargo do sargento Hélio Francisco, que comandou a instituição por quase seis anos e que passou para reserva.



O novo comandante foi recepcionado pelo prefeito Benedito José Pupio “Ditão” na tarde de quinta-feira (16), em seu gabinete, acompanhado pela tenente Jéssica Formanquevski, do Comando de Arapongas.

O novo comandante afirmou que pretende fazer um bom trabalho, trazendo vários treinamentos e aprimoramentos, para que possam continuar sempre prestando o melhor atendimento a população.



O sargento Hélio Francisco entregou o cargo com sensação de dever cumprido, depois de muitas conquistas neste período frente à corporação.



Prefeito Ditão agradeceu ao sargento pelo belo trabalho prestado e desejou boas vindas ao novo comandante, oferecendo todo apoio necessário da administração municipal.



A unidade de Bombeiro Comunitário, com seus integrantes estão preparados para combate a incêndio, captura de animais peçonhentos, primeiros socorros e atendimento de urgência e emergência.