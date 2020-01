Conselho Tutelar de Sabáudia toma posse

Os Conselheiros Tutelares eleitas para a gestão 2020 - 2024, foram empossados, na sexta-feira (10), em cerimônia de nomeação realizada no Gabinete do Paço Municipal. Além das autoridades, como o prefeito Edson Hugo Manueira, e o Secretário Municipal de Assistência Social, Antonio Romano estiveram presentes equipes da Ação Social.

As conselheiras empossadas foram Ana Francisca Pinhata, Gioavana Rodrigues Argero, Lidiane de Almeida Oliveira Rocha, Leci dos Santos Fernandes, e o conselheiro Gustavo Elias Morgado e as suplentes, Rosimari Ferreira de Moraes e Silvia Helena Medeiros.



Os integrantes eleitos foram apresentados pelo prefeito Edson Hugo Manueira que desejou parabéns a nova equipe e colocou a administração a disposição dos serviços do Conselho Tutelar.

Em Sabáudia, a organização e a coordenação da eleição foram de responsabilidade exclusiva do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) que contou com o apoio da Secretaria de Assistência Social, e foi acompanhada pelos representantes do Ministério Público (MP), Carlos Eduardo Rogério e Vitória Augusta Taques de Souza. De acordo com o CMDCA foram computados 666 sendo 662 validados e 4 nulos.

O Conselho Tutelar tem a função de zelar pelos direitos da criança e adolescentes vítimas de qualquer tipo de agressão, além da ação ou omissão da sociedade ou estado, por falta ou abuso dos pais ou responsáveis.