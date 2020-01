Sabáudia retoma atividades do projeto Crescer Melhor

Vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de Sabáudia, o projeto Crescer Melhor foi retomado. Empolgação e dinamismo não faltaram às crianças e adolescentes atendidas no espaço. A coordenadora Maria de Fátima Valentim deu as boas vindas as funcionárias e alunos e desejou um ano de aprendizagem.

“Estamos muito felizes em estarmos juntos e juntas mais uma vez. Acolhemos com carinho todos vocês. E desejamos que 2020 seja tranquilo e de muito aprendizado” destacou ela.

A partir dessa semana retornaram as oficinas de aprendizado e os estudantes terão a oportunidade de aprenderem sobre dança, flauta, teatro, pintura, capoeira, karatê, além de aulas de recreação e educação física.

O Projeto Crescer Melhor está vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, com metodologias e orientações pedagógicas inclusivas garantindo a integração e o desenvolvimento de todos as crianças do município.