Homem é assassinado a facadas, em Roncador

Um homem de 38 anos foi morto a facadas na noite de quinta-feira (16), após uma confusão em uma casa, em Roncador.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma testemunha disse que a Antônio Ribeiro estava hospedado em sua casa. A vítima estava consumindo bebidas alcoólicas com outras duas pessoas que estavam na casa, enquanto o proprietário estava no banho, momento que o homicídio aconteceu. Ao sair do banho, o dono da casa se deparou com a vítima caída no chão.

A PM fez buscas para tentar localizar os envolvidos, contudo, ninguém havia sido preso até a publicação desta reportagem.