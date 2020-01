Prefeitura de Jandaia divulga gabarito e notas preliminares do concurso 

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade de Londrina – FAUEL, divulgaram nesta sexta-feira, os resultados preliminares do Concurso Público e do Processo Seletivo, ambos realizados em dezembro. Foram publicados os gabaritos definitivos das provas objetivas e as notas preliminares dos candidatos.



Dia 28 de fevereiro será divulgada as notas definitivas e classificação final preliminar. E no dia 10 de março de 2020, a classificação definitiva e homologação do resultado final.



Ao todo, o concurso e processo seletivo abre 103 vagas para início imediato e formação de cadastro reserva e salários que variam entre R$ 910 e R$ 12.786,25.





Link para acesso ao site: https://bit.ly/2TzS6Rk