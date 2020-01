Jardim Alto da Glória em Ivaiporã vai receber investimentos de R$ 2 milhões em infraestrutura

A Prefeitura de Ivaiporã vai investir nos próximos meses quase R$ 2 milhões em infraestrutura no Jardim Alto da Glória, que fica localizado próximo à Vila Residencial de Furnas.

Do valor total R$ 480 mil, recursos da concessão onerosa do pré-sal do Governo Federal , que será investido na construção das galerias pluviais. Mais R$ 1. 5 milhão, através de financiamento junto à Caixa, por meio do Finisa (Fomento ao Desenvolvimento Sustentável), que será utilizado para as obras de pavimentação asfáltica de aproximadamente de 12 mil metros², das 11 ruas e uma avenida do bairro.

Segundo o prefeito, Miguel Roberto do Amaral (PSL), as obras de galerias pluviais serão iniciadas nos próximos dias. “Só não começou ainda por causa das chuvas. Mas, já conversamos com a empreiteira que aguarda apenas o tempo firmar para que as obras sejam iniciadas”.

Com relação ao pavimento asfalto, Miguel Amaral explica que se encontra em fase de licitação. “Acredito que o inicio da pavimentação ocorra até o mês de fevereiro e a obra de pavimentação seja concluída até o mês de agosto”.

Segundo o prefeito era uma obra esperada há mais de 30 anos pelo moradores. “Essa obra é mais uma conquista para todos nós, pois sabemos que com novos asfaltos, os ivaiporãenses deixam de conviver com pó e lama. Mas além dessas obras, temos ainda outras de pavimentação asfáltica e pedras irregulares que estão em execução, além investimentos nas estradas rurais”, comemora Miguel Amaral.

O prefeito também falou da pavimentação que está sendo realizada no trecho da Rua Ceará e da Rua Felicita Rother, próximo ao Colégio Mater Consolatrix. Essa obra já recebeu galerias pluviais e o meio-fio e, em poucos dias, deve começar a parte de pavimentação. Ele lembra que naquele local funcionava o escritório da Companhia Ubá e que o trecho da Rua Felicita Rother. “Faz quase 60 anos que essa via espera pela pavimentação asfáltica e, finalmente, vamos realizar esse projeto”, destaca.

A prefeitura também deve finalizar, nesse ano, a recuperação asfáltica das ruas da Vila João XXIII. O investimento deve ficar em torno dos R$ 250 mil e serão usados recursos garantidos pelo deputado estadual Alexandre Curi, junto ao Paraná Cidade, órgão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (Sedu).